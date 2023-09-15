الجمعة 15 أيلول 2023
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الآلاف يَؤُمون المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر

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الآلاف يَؤُمون المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر
أمّ آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر والرباط والاعتكاف في باحاته، رغم تشديدات جيش الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة ومدينة القدس.اضافة اعلان
وشهدت باحات المسجد الأقصى حشدًا كبيرًا من المصلين الذين قدِموا من مدينة القدس وضواحيها ومدن الداخل الفلسطيني المحتلة وممن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية المحتلة.
وعقب أداء صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وأدى عشرات المرابطين والمرابطات المبعدون عن المسجد الأقصى صلاة الفجر في أقرب نقطة للمسجد يسمح لهم بالوصول لها بناء على قرارات الإبعاد الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.
وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإحياء حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته، مع قرب الأعياد اليهودية.
وأكدت الدعوات على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكلٍ كبير.
وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة، تبدأ الأحد القادم 17 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.
وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.
وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.
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