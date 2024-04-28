الأحد 28 نيسان 2024
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"المستقلة للانتخاب" تقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
عمّان- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024، بحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد.
وبحسب الجدول سيكون يوم 26 أيار المُقبل موعدا للبدء بالإجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب لعام 2024، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.اضافة اعلان
وستعمل الهيئة بعد ذلك على عرضها من قبل الهيئة كجداول أولية للناخبين في الثاني من شهر حزيران المقبل، موزعة على خارطة مراكز الاقتراع المحددة بواقع 1600 مركز.
وأشارت الهيئة إلى أنه في جلسة ترأسها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، جرى استعراض الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024 من حيث مطابقته للمدد القانونية المتصلة بتاريخ يوم الاقتراع المقرر في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.
ووفقًا للجدول الزمني، فإن جميع مراحل الاعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهي في 24 تموز المقبل، ونشرها كجداول نهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
كما قرر المجلس أن يكون موعد تقديم طلبات المترشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) في الـ30 من شهر تموز المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح من مجلس المفوضين وفق الشروط الواردة في القانون في 9 آب المقبل، ولمدة شهر قبل موعد يوم الاقتراع.
وذكرت الهيئة في بيانها أن رئيس مجلس المفوضين وجه مديرية العمليات الانتخابية الانتهاء من إجراءات أداء القسم القانوني للجان الانتخابية الرئيسية 18 دائرة محلية، ودائرة عامة واحدة.
ووضع خطة محددة زمنيا لتدريب الكوادر الميدانية والمتطوعين على التعليمات التنفيذية، وتدريب لجان مراكز الاقتراع على عمليات الاقتراع والفرز ضمن النماذج المعدة من قبل الهيئة. -(بترا)
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