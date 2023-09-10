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صور الغد
الأحد 10 أيلول 2023
8:24 م
طفولة ومقومات لعب "معدومة"
تصوير: ساهر قدارة
مشهد لطفل في منطقة عين الباشا بعمان، يحاول أن ينشغل ويلهو بجزء من خرطوم مياه صغير في ظل غياب مقومات اللعب لدى العديد من الأسر الفقيرة، إلى جانب الافتقار لأماكن الترفيه في المنطقة.-(تصوير: ساهر قدارة)
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