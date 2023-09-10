الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طفولة ومقومات لعب "معدومة"

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
  مشهد لطفل في منطقة عين الباشا بعمان، يحاول أن ينشغل ويلهو بجزء من خرطوم مياه صغير في ظل غياب مقومات اللعب لدى العديد من الأسر الفقيرة، إلى جانب الافتقار لأماكن الترفيه في المنطقة.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
تصوير: ساهر قدارة

شوارع جرش 19 آب 2023

تصوير: أمير خليفة

الحمل ثقيل 17 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

زوار المدرج الروماني 15 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

زراعة موسمية 10 آب 2023

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