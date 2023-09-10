طفولة ومقومات لعب "معدومة"

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مشهد لطفل في منطقة عين الباشا بعمان، يحاول أن ينشغل ويلهو بجزء من خرطوم مياه صغير في ظل غياب مقومات اللعب لدى العديد من الأسر الفقيرة، إلى جانب الافتقار لأماكن الترفيه في المنطقة.-(تصوير: ساهر قدارة)