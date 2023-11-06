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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
2:02 م
آراء أردنيين بنجاح إنزال جوي نفذته القوات المسلحة في غزة
آراء أردنيين بنجاح إنزال جوي نفذته القوات المسلحة /الجيش العربي في غزة لتقديم مساعدات طبية طارئة للمستشفى الميداني العسكري.
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