​اتحاد الجامعات العربية يشارك بالمنتدى العربي الصيني حول التنمية العالمية بشانغهاي

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شارك أمين عام إتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات المنتدى العربي الصيني حول التنمية العالمية والحوكمة، الذي عقد اخيرا في جامعة فودان الصينية بشانغهاي.كما شارك في المنتدى الذي نظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجمعية التعليم العالي الصينية 80 ممثلا عن الصين والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى.وقال الدكتور سلامة خلال المنتدى الذي حضره مستشار الاتحاد الدكتور وليد سلامة ومديرة الإدارة العامة في الاتحاد السيدة لينا البيطار إن العلاقات الصينية العربية لها تاريخ طويل من التعاون والشراكة مشيرا إلى أن الشعب العربي يقدر مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013.وأضاف الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية أن العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية شهدت زيادة كبيرة حيث قامت الحكومات العربية بتوجيه اهتمام كبير لتطوير التعليم والبحث العلمي في البلدان العربية، مما دفعها لتوطيد العلاقات التعاونية مع دول العالم، وفي مقدمتها الصين.وبين ان الصين تعد اليوم وجهة رئيسية للطلاب العرب الباحثين عن فرص التعليم العالي، حيث توجد العديد من الجامعات الصينية المميزة والمصنفة على المستوى العالمي، وهي تقدم عروضا مغرية للطلاب العرب بناء على اتفاقيات التعاون العلمي بين الجانبين.واشار الى ان الصين تعتبر هي الشريك الأكثر أهمية للجامعات العربية في مجال التعاون الأكاديمي، وهي تسهم في تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في البلدان العربية، وتوفر فرصا للطلاب العرب للتعلم والتدريب على أحدث التقنيات والمعرفة.بدوره قال رئيس جمعية التعليم العالي الصينية دو يوبو إن الجمعية واتحاد الجامعات العربية يدعمان بعضهما البعض من خلال الجهود المشتركة لكلا الطرفين، حيث حقق التعاون الصيني العربي في مجال التعليم العالي بداية جيدة مخلتف الجالات التعليم العالي .واضاف ان من المأمول أن يصبح المنتدى نقطة انطلاق قوية للتعاون القوي الصيني العربي في مجال التعليم العالي وأن يلعب دورا مهما بين الجامعات الصينية العربية في التنمية والحوكمة العالمية..