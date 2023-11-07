الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق عروض "أيام الفيلم الفلسطيني"

أيام الفيلم الفلسطيني
أيام الفيلم الفلسطيني
 انطلقت، مساء أول من أمس، في "تاج سينما"، عروض "أيام الفيلم الفلسطيني" التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتستمر حتى مساء غد.
وتعرض خلال الأيام السينمائية، التي تأتي تضامناً مع أهالي قطاع غزة، تجاه ما يتعرضون له من عدوان يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمن رسالة الأردن الإعلامية للتضامن مع أهالي القطاع، خمسة أفلام بشكل مجاني للجمهور، تتناول حكاية الغزيين وتروي معاناتهم وحياتهم المأساوية في ظل الاحتلال.اضافة اعلان
وتناول العرض الافتتاحي "المطلوبون الـ18" للمخرج الفلسطيني عامر شوملي، "قصة 18 بقرة" يرغب بشرائها أهالي منطقة بيت ساحور، إبان الانتفاضة الأولى بين العامين 1987 و1991، بهدف تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، في خطوة من سلسلة خطوات اتخذت حينها في سياق العصيان المدني.
وتدور القصة التي استخدم بها المخرج أسلوب الرسوم الكرتونية والـ"ستوب موشن"، عند توجه عدد من أهالي البلدة إلى إحدى المزارع الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة العام 1948 لشراء الأبقار، حيث تصاب الأبقار المعتادة على سماع وتصديق "بروباغندا الاحتلال" عن الفلسطينيين، بهلع شديد عندما تعلم بصفقة بيعها للفلسطينيين.
وتصل الأبقار إلى بيت ساحور بعد رحلة عناء طويلة، ويستقبلها سكان البلدة بحماس شديد، ويعلم جيش الاحتلال بخبر المزرعة وهدفها، فيقوم الحاكم العسكري بإصدار أمر بإزالتها في غضون 24 ساعة، كونها "تشكل خطراً على أمن الدولة"، ما يدفع أهالي البلدة لإخفاء الأبقار وتهريبها في بيوتهم للمحافظة عليها والمضي في خطة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ليبدأ بعدها الجيش رحلة مطاردة الأبقار والبحث عنها جواً وبراً.
وعرض، أمس، فيلم "3000 ليلة" عند السابعة مساء، وفيلم "غزة مونامور" عند التاسعة مساء، فيما يعرض عند السابعة من مساء اليوم، فيلم "حتى إشعار آخر"، وتختتم العروض السينمائية عند السابعة من مساء غد، بفيلم "ديجراديه".-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
654aa2d64236044e5929ee3f

البيت الأبيض يعلق على استهداف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة

منذ10 ساعة
تعبيرية بريشة الفنان حمزة حجاج

نهر الأردن.. نهرٌ بضفة واحدة

منذ17 ساعة
file (9)

902.4 مليون يورو حزمة مساعدات أوروبية للأردن

منذ21 ساعة
آراء أردنيين بنجاح إنزال جوي نفذته القوات المسلحة في غزة

آراء أردنيين بنجاح إنزال جوي نفذته القوات المسلحة في غزة

06 تشرين الثاني 2023
بنيامين نتنياهو

نتنياهو: هناك خسائر في صفوف قواتنا لكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب

02 تشرين الثاني 2023
80b89cea-04d4-4b36-8a22-61cc57824e76

ارتفاع عدد الشهداء في غزة

02 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم

ليسوا بشرا

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ14 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ14 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 