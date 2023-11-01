الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة تضامنية مع غزة في نقابة الصحفيين

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-01 at 12.54.16 AM

الصفدي: إسرائيل خرقت كل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية

منذ13 ساعة
كاتب بريطاني: أعضاء بالكونغرس يخشون فقدان الدعم الصهيوني إذا أيدوا فلسطين

كاتب بريطاني: أعضاء بالكونغرس يخشون فقدان الدعم الصهيوني إذا أيدوا فلسطين

30 تشرين الأول 2023
أحد كوادر الدفاع المدني التابع للاحتلال يقوم بإطفاء حريق في تل أبيب إثر قصف المقاومة الفلسطينية - (وكالات)

العدوان على غزة.. ندب غائرة ينتظرها اقتصاد الاحتلال

29 تشرين الأول 2023
إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر

كنيعان البلوي مستشارا للملك لشؤون العشائر

29 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر

المعشر يتحدث في نقابة الصحفيين: سيناريوهات ما بعد "طوفان الأقصى".. الاثنين

28 تشرين الأول 2023
شعار

" اتحاد الكرة" يبرم "اتفاقية نوعية" للتحليل الفني لبطولات المحترفين

25 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ17 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 