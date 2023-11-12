الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

500 ألف في لندن.. مظاهرات حاشدة بعواصم أوروبية دعما لفلسطين (فيديو)

مظاهرة لندن
مظاهرة لندن
شهدت عواصم عدد من الدول الأوروبية أمس السبت مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة ودعما لفلسطين، حيث غصّت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب على غزة.اضافة اعلان

وهتف المتظاهرون بشعرات مؤيدة لفلسطين رافضة للحرب، "فلسطين حرة"، "لا عدالة.. لا سلام" "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح"، وغيرها من الشعارات، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

لندن

كثفت شرطة لندن جهودها لضمان بقاء المسيرة المؤيدة لفلسطين يوم السبت سلمية، حيث شارك في مظاهرات العاصمة البريطانية نحو 500 ألف شخص.

وأعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال 82 شخصا من نشطاء اليمين المتطرف وسط العاصمة لندن، كانوا يخططون لمهاجمة المشاركين في مسيرة الدعم لفلسطين.

وقالت الشرطة إنها استعدت بأكثر من 2000 ضابط، لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

برلين

خرج أكثر من 6 آلاف شخص يوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن سلطات ولاية بافاريا الألمانية تعتبر الشعار المؤيد لفلسطين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" جريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

وبالإضافة إلى الشعار، ستتبع العقوبات الجنائية العرض العلني لشارات خضراء مكتوب عليها عبارة "كتائب القسام" بأحرف بيضاء وعلم تستخدمه "حماس" في كثير من الأحيان، حسبما كتبت الصحيفة.

وقال المدعي العام الأول في ميونيخ، أندرياس فرانك، أن "أي شخص يستخدم علنا مواد دعائية لمنظمات محظورة سيحاكم بموجب المادة "86 أ من القانون الجنائي".

هلسنكي

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم السبت، داعما لفلسطين شارك فيها نحو 3 آلاف شخص طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وأشارت شرطة هلسنكي بأن المظاهرة ومرت بسلام.

وأوضحت صحيفة "هلسنغين سانومات" أن المظاهرة نظمها ممثلون عن منظمات السلام والمكتب التمثيلي الفنلندي لمنظمة إيكاهد والجمعية الفلسطينية الفنلندية.

جنيف

تظاهر الآلاف في جنيف بسويسرا السبت مطالبين بوقف العدوان على غزة وبضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وقد انطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة النصر في مدينة بوردو.

بروكسل

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث تجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رافعين أعلام فلسطين.

وضمت التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

 الولايات المتحدة

نظم عشرات المواطنين المؤيدين لفلسطين تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لوقف إطلاق النار.

وهتف المتظاهرون بعبارة "من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة"، وتجمعوا أمام منزل الرئيس الأمريكي مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

والجدير ذكره، أن هذه ليست المظاهرة الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، حيث شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين وداعية لوقف الحرب على قطاع غزة.

تل أبيب

شهدت تل أبيب السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن مئات الأشخاص تظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مطالبين باستقالته.-( RT)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1069661831_0_61_1387_841_2072x0_60_0_0_d1ed238320551fed491df06cad09a9b1

168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

11 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-09 at 3.33.37 PM

مسادّ يعلن رفضه قبول منحة صندوق البحر الأحمر للسينما

09 تشرين الثاني 2023
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري تحضيري للقمة العربية

09 تشرين الثاني 2023
654aa2d64236044e5929ee3f

البيت الأبيض يعلق على استهداف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة

08 تشرين الثاني 2023
أيام الفيلم الفلسطيني

انطلاق عروض "أيام الفيلم الفلسطيني"

07 تشرين الثاني 2023
تعبيرية بريشة الفنان حمزة حجاج

نهر الأردن.. نهرٌ بضفة واحدة

07 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ13 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 