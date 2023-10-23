الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بالأسبوع الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.اضافة اعلان

ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من تشرين الأول الحالي سعرا بلغ 805.3 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 786.3 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة.

كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 850.9 دولار للطن، مقابل 834.4 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 830.1 دولار إلى 850.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 867.7 إلى 891 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 459.4 دولار للطن إلى 479.8 دولار للطن، بنسبة ارتفاع 4.4 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى 611.3 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي بلغ 557.5 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من تشرين الأول الحالي ليصبح 93.2 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني، والذي بلغ 90.4 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.1 بالمئة. (بترا)
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