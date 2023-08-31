الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الضريبة: التحقق من براءة الذمة متاح إلكترونيا

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجددا أنها وفرت على موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة للتحقق من صحة براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عنها عبر نظام الحكومة الإلكترونية.اضافة اعلان

وقالت الدائرة إن هذه الأيقونة تمكن الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة من التأكد والتحقق من صحة أي براءة ذمة صادرة عن نظام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا يتم تقديمها لأي من هذه الجهات المذكورة كشرط لإنجاز معاملة حامل هذه البراءة.

وبحسب الدائرة، يتم التحقق من براءة الذمة وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني (WWW.istd.gov.jo)، واختيار أيقونة التحقق من براءة الذمة والقيام بإدخال رقم التحقق الإلكتروني الموجود على براءة الذمة، ثم يتم التحقق من صحة هذه البراءة.

وأكدت أن جميع براءات الذمة الصادرة عن الدائرة تحتوي على رقم تحقق إلكتروني.
أحد محال القرطاسية في عمان - (أرشيفية)

قطاع المكتبات.. شكاوى من دخلاء على المهنة 02 أيلول 2023

دنانير اردنية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية حزيران 01 أيلول 2023

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

"الضريبة" تمكن مختلف الجهات التحقق من براءة الذمة إلكترونيا 31 آب 2023

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

"رجال الأعمال" تشارك في اجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

تسوية الأوضاع الضريبية لـ626 شركة ومكلفا

27 آب 2023
اقرأ أيضا
السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ8 ساعة
فصل الكهرباء - (تعبيرية)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)

منذ12 ساعة
افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

منذ14 ساعة
الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

منذ15 ساعة
637b75e8-محل-لبيع-الذهب-أرشيفية

39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ16 ساعة
ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري

صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 