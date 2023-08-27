الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

تسوية الأوضاع الضريبية لـ626 شركة ومكلفا

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.اضافة اعلان

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

من جهة أخرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.
مؤسسة المواصفات والمقاييس

المواصفات تبدأ دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ7 ساعة

مسار الباص السريع بشارع الجامعة-(أرشيفية)

%55.6 نسبة الإنجاز في مشاريع إستراتيجية النقل بالربع الأول منذ7 ساعة

مزارع يحصد البقدونس في أحد المزارع بمحافظة المفرق - (تصوير أمير خليفة) - (أرشيفية)

الحكومة تقر نظام تعويض المزارعين المتضررين لسنة 2023 منذ11 ساعة

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب.. إلى ماذا ستفضي؟ منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.13 %

منذ7 ساعة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

منذ7 ساعة
تعبيرية

أربعة مشاريع حكومية قادمة لتعميم فكر ريادة الأعمال بين الشباب

منذ7 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة-(أرشيفية)

"المنافسة" تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

منذ7 ساعة
فواتير كهرباء-(أرشيفية)

1.56 مليون حاصل على دعم تعرفة الكهرباء

منذ7 ساعة
طلاب مدارس في منطقة الكمالية - (أرشيفية)

عودة المدارس نشاط إضافي لقطاع المواد الغذائية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 