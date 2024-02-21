الأربعاء 21 شباط 2024
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الضريبة تدعو للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني (رابط)

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة في حال لم يقوموا حتى الان بالتسجيل بالنظام وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

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 وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن الى سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق اوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.


علما بانه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏
وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.


ويمكن الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالكتروني https://www.istd.gov.jo/ ثم يتم الضغط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية. ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد. ثم يتم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الالكترونية.


والضغط على زر دخول ثم يتم ادخال رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف الخلوي المعتمد ومن ثم يتم الضغط على زر تحقق. وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب الفوترة الوطني الالكتروني ثم يتم أدخال الرمز الظاهر في أسفل الشاشة والضغط على زر نظام الفوترة الوطني الالكتروني. وستظهر شاشة التسجيل وفيها الرقم الضريبي الخاص بالمكلف.


يتم القيام بأدخال اسم مستخدم جديد وأدخال كلمة مرور جديدة على ان تتضمن رقم وحرف صغير وحرف كبير ورمز واحد لكل منها وان تكون عدد الخانات المدخلة لا تقل عن 8 خانات ثم الضغط على زر انشاء حساب.


بذلك يكون تم الانتهاء من انشاء حساب لك على نظام الفوترة الوطني الالكتروني وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الالكتروني او القيام بالربط.


وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

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