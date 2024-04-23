انخفاض أسعار الذهب محليا

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الثلاثاء، 46.9 دينار لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 44.9 دينار لجهة الشراء من الزبون، بانخفاض بقرابة 50 قرشا مقارنة مع تسعيرته الصادرة مساء الاثنين.

اضافة اعلان



وبحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 55.9 و42 دينارا على التوالي.



عالميا، انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية قرابة 1% إلى 2304.99 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولارا للأوقية.



وانخفض الذهب أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة على ما يبدو.