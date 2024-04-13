السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رقم تاريخي جديد لأسعار الذهب محليا

ذهب
مصاغات ذهبية

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، السبت، 47.2 دينار لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 45.2 دينار لجهة الشراء من الزبون.

وبحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 54.2 و.42.2 دينار على التوالي.

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كما أشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في بيان صحفي السبت، إلى أن الذهب سجل صباح الجمعة رقما "تاريخيا" جديد متخطيا كل التوقعات.

وأرجع علان أسباب الإرتفاع للتقلبات السياسية في العالم، منها التهديد الإيراني لإسرائيل وتداعيات ذلك على المنطقة.

واضاف أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 335 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 382 دينارا.

وتوقع علان بعد انقضاء عطلة عيد الفطر أن يشهد السوق المحلي نشاطا، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن الارتفاعات على اسعار الذهب تجعل الصورة ضبابية.-(المملكة)

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