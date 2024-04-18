الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

48 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

39.5 دينار سعر الذهب محليا
مصاغات ذهبية

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الخميس، 48 دينارا لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 46 دينارا لجهة الشراء من الزبون، وهو السعر ذاته أمس الأربعاء.

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وبحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 55.3 و42.9 دينار على التوالي.


رئيس النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، قال أمس الأربعاء في تصريح صحفي، إن أسعار الذهب سجلت أرقاما قياسية تاريخية في الأردن والعالم.

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