4.8 دينار الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي بلغت 4.8 دينار.



وبحسب الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة، إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل عام، ويجري توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

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وأشار المعايطة إلى أن هذه الزيادة المُقررة سيبدأ صرفها على رواتب المتقاعدين اعتبارا من شهر أيار الحالي.