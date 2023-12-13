تنشيط السياحة: سنعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ العام المقبل

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قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024 على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المتاحة.وأشار عربيات إلى أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم في خلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة.وبين عربيات أن صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن العالم متجه بشكل ملحوظ نحو استغلال الذكاء الاصطناعي، حيث كانت الهيئة ومن خلال الأقسام المعنية في التسويق الإلكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط وعملت على توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي بأعمال الهيئة من خلال عدة محاور.وأوضح عربيات أن أبرز المحاور التي تعمل عليها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتمثل بالتحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزورون الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين، وزيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة أعداد السياح للمملكة، إضافة إلى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الإلكتروني للحملات، ما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة.وأضاف أن صناعة المحتوى تعتبر من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية.ونوه عربيات إلى أن الهيئة ستسعى لتدريب موظفي الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال والذي سيخدم رفع وتحسين الأداء في جانب العمل السياحي.وقال إن إضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل بتحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، ما يمكنه أن يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر، كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.