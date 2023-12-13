الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تنشيط السياحة: سنعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ العام المقبل

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024 على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المتاحة.اضافة اعلان

وأشار عربيات إلى أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم في خلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة.

وبين عربيات أن صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن العالم متجه بشكل ملحوظ نحو استغلال الذكاء الاصطناعي، حيث كانت الهيئة ومن خلال الأقسام المعنية في التسويق الإلكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط وعملت على توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي بأعمال الهيئة من خلال عدة محاور.

وأوضح عربيات أن أبرز المحاور التي تعمل عليها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتمثل بالتحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزورون الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين، وزيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة أعداد السياح للمملكة، إضافة إلى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الإلكتروني للحملات، ما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة.

وأضاف أن صناعة المحتوى تعتبر من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية.

ونوه عربيات إلى أن الهيئة ستسعى لتدريب موظفي الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال والذي سيخدم رفع وتحسين الأداء في جانب العمل السياحي.

وقال إن إضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل بتحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، ما يمكنه أن يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر، كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تنشيط السياحة وميماك أوجلفي تحصدان 4 جوائز من الشرق الأوسط للعلاقات العامة

تنشيط السياحة وميماك أوجلفي تحصدان 4 جوائز من الشرق الأوسط للعلاقات العامة

27 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

استحداث 46,283 فرصة عمل خلال النصف الثاني من 2022

منذ1 ساعة
جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء

الحكومة: خصومات تشجيعية للمستثمرين ضمن أراضي "استثمار الموارد الوطنية"

12 كانون الأول 2023
526380

انخفاض الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 أشهر

12 كانون الأول 2023
60c8e5ad-b834-46d5-976d-915aa5a1fbd5

الأردن وقطر تبحثان سبل التعاون الثنائي في مجال الطاقة والتعدين

12 كانون الأول 2023
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا

12 كانون الأول 2023
إنتاج واللجنة النيابية المشتركة تناقشان تحديات قطاع تكنولوجيا المعلومات

مطالب بحصر العطاءات الحكومية بالشركات الأردنية

12 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ18 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ18 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 