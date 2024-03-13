الأربعاء 13 آذار 2024
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تنظيم الاتصالات: 92 مليون دينار إيرادات العام الماضي

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات
هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

بلغ مجموع الإيرادات التي حولتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى خزينة الدولة، 92 مليون دينار خلال عام 2023.


ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة حول منجزاتها للعام 2023، بلغ مجموع البيانات الجمركية المنجزة في مكاتب الهيئة الخارجية 27664 بيانا، توزعت على 20898 في جمرك المطار، 5004 في العقبة، و1762 في عمان.

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وبالنسبة للشكاوى الواردة للهيئة، بلغ مجموع الشكاوى 8267 شكوى وبنسبة معالجة بلغت 94.7 بالمئة، حيث توزعت على: 5704 شكاوى خدمات الإنترنت، و2408 شكاوى خدمات الخلوي، و 105 شكاوى خدمات الثابت، و 50 شكوى لخدمات البريد.


وبينت المؤشرات أن الأردن حقق المركز 39 عالميا والرابع عربيا في سرعة خدمات الانترنت الثابتة، حيث بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت الثابتة 110 ميجا بايت بنهاية عام 2023.


كما بلغ مجموع رخص الترددات: 2788 ملغاة، و17534 مجددة، و5107 معدلة، و6253 جديدة، بينما بلغ عدد شركات الاتصالات المرخصة 45 شركة، منها 27 رخصة فئوية، و18 رخصة فردية.


وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشارت المؤشرات إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك للربع الثالث من العام 2023، بنسبة انتشار بلغت 34 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، وبلغ حجم استخدام البيانات 1 مليار جيجا بايت، كما بلغ عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة 20 ألف اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2023.


وأشارت إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للربع الثالث من العام 2023، بلغت 7.9 مليون اشتراك، موزعة على 74 بالمئة نسبة اشتراكات للدفع السابق، و26 بالمئة للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة الانتشار 68 بالمئة نسبة لعدد السكان، واشتراكات (صوت وبيانات) 85 بالمئة، واشتراكات (بيانات فقط) 15 بالمئة.


وبلغ مجموع الحركة الهاتفية المتنقلة عريضة النطاق للربع الثالث من عام 2023، نحو 8 مليارات دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محلي و3 بالمئة دولي، فيما بلغ مجموع الرسائل النصية المرسلة 291 مليون رسالة.


وفيما يخص الموافقات النوعية وإدخالات أجهزة، بلغ مجموع معاملات الموافقات النوعية 3590 موافقة، ومجموع معاملات إدخالات الأجهزة المتنوعة 2790 معاملة.
وأشارت إحصائيات الهيئة إلى أن الأردن حقق المرتبة 7 من بين دول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، في نشر خدمة الجيل الخامس بعد دول الخليج العربي.


وبلغ مجموع أعداد المشتركين للربع الثالث من عام 2023 في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، 493 ألف مشترك موزعة على 67 بالمئة منزلي، و33 بالمئة للقطاع التجاري، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية المستهلكة عبر الهاتف الثابت 12 مليون دقيقة، موزعة على الحركة الهاتفية الدولية بنسبة 12 بالمئة دقائق، و88 بالمئة دقائق للحركة الهاتفية المحلية.


وفيما يخص قطاع البريد، بينت المؤشرات أن مجموع أعداد مشغلي البريد بلغ 196، موزعين على 183مشغل بريد خاص/ محلي، 12 مشغل بريد خاص/ دولي، 1 مشغل بريد عام، بينما بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الخاص 34 ألف عامل، وعدد المركبات العاملة في قطاع البريد الخاص 34 ألف مركبة، منها 4 آلاف دراجة.


كما أظهرت المؤشرات أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في التميز والريادة، حيث حصلت على الفئة الذهبية في جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى المركز الثاني في مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي، كما حصلت على شهادة الاعتمادية الأوروبية الدولية آيزو 27001:2013، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في مؤشرات بروتوكول الانترنت/ الإصدار السادس.-(بترا)

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