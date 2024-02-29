الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني

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عمال في أحد المصانع
انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 1.38 بالمئة، ليصل إلى 106.91 نقطة، مقابل 108.41 نقطة للشهر نفسه من عام 2023.اضافة اعلان

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.65 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.12 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.45 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني لهذا العام إلى 106.91 نقطة، مقابل 107.32 نقطة مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.38 بالمئة، لافتا إلى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ( 2010=100 ).

وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنـة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.36 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.50 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.54 بالمئة.
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