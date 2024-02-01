الخميس 01 شباط 2024
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"سند" يفوز بجائزة أفضل تطبيق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الاقتصاد الرقمي والريادة تفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية في القاهرة
الاقتصاد الرقمي والريادة تفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية في القاهرة
حصدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جائزة الحكومات الاجتماعية وذلك عن فئة أفضل منصة (تواصل اجتماعي) وأفضل تطبيق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تطبيق سند)، والذي أًعلن نتائجه معهد الحكومات الاجتماعية.اضافة اعلان

وتسلمت الوزارة الجائزتين، خلال حفل توزيع جوائز الحكومات الاجتماعية الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء وبمشاركة سبع دول عربية هي: مصر، الأردن، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، والمغرب، في فئات متنوعة للجائزة، والتي  تركز على تقدير الجهات الحكومية المتميزة في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتسلمت الجائزتين ممثلة عن الوزارة الناطق الرسمي لها شروق هلال، خلال حفل رسمي جرى بحضور ممثلين عن السفارة الأردنية في القاهرة وسفارات حصدت دولها جوائز مماثلة.

وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن تقديره لهذا الفوز الذي يؤكد مدى التزام الوزارة وكوادرها بتطوير بيئة أعمالها ومنظومة خدماتها للمواطنين والقطاعين العام والخاص.

وأكد أن حصول الوزارة على هذه الجائزة يعكس التطور التكنولوجي الملحوظ في أداء منظومة الاتصال والتواصل وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية لتحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال خططها وأهدافها الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي للمملكة.

يُشار إلى أن جوائز الحكومات الاجتماعية تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا للابتكار والتميز في مجال الحلول الرقمية الحكومية، حيث يشارك المتنافسون في أربع فئات رئيسية، وهي المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح جوائز خاصة ترتبط بتأثير المؤسسات على المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي.
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