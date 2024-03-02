السبت 02 آذار 2024
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صرف دعم بدل المحروقات لوسائل النقل يوم الاثنين المقبل

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وسائل نقل
 اعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاثنين.اضافة اعلان

‏‎وبين الوريكات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024؛ مشددا على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيراً إلى أن تحديد هذه المدة يأتي من اجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات المقبلة.

وأشار الى أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.

‏‎وأضاف الوريكات أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.
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