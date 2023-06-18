الثلاثاء 20 حزيران 2023
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موافقات أولية لترخيص 11 شركة نقل سياحي

أرشيفية
أرشيفية
 أعلن مدير جمعية النقل السياحي كريم الهاشم عن منح الحكومة موافقات أولية لترخيص 11 شركة نقل سياحي.
واكد الهاشم لـ"الغد" أن موافقة الحكومة الأولية على هذه التراخيص جاءت لتزايد الطلب على الحافلات السياحية تزامنا مع موسم الحج وارتفاع اعداد سياح المملكة منذ بداية العام.اضافة اعلان
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن اعداد زوار الأردن ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى إلى  2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى أكثر من 2 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108 %.
واضاف ان الشركات الجديدة ستمارس عملها قبل النصف الاول من شهر اذار (مارس) من العام المقبل. مشيرا إلى ان الحكومة وافقت على تمديد العمر التشغيلي سنة واحده للحافلات التي صنعت في العام 2006 والسماح لها بممارسة اعمالها في نقل المجموعات السياحية.
وبين الهاشم ان هنالك 16 شركة متخصصة في النقل السياحي مرخصة وتمارس نشاطها في نقل الركاب المحليين والوافدين بالاضافة الى الرحلات الخارجية مثل رحلات الحج التي انطلقت اول قافلة منها الاسبوع الماضي، لافتا إلى ان كافة الحافلات السياحية التي نقلت حجاج بيت الله حديثة وعمرها التشغيلي اقل من 10 سنوات. 
وكان مجلس الوزراء قرر في من 15 آذار (مارس) الماضي، الموافقة على الإعفاء الكامل لوسائط النقل السياحي المتخصص، التي سيتم إدخالهـا للخدمـة مقابل الشطب والتحديث الاستبدالي من الرسوم الجمركية، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة علـى المبيعـات لتصـبح بنسبة 7 بالمائة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 4 بالمائة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.
وكذلك الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لوسائط النقل السياحي المتخصص التي تسجل وترخص لأول مرة، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة على المبيعات لتصبح بنسبة 10 بالمائة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 6 بالمائة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.
ويشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع النقل السياحي يصل إلى نحو 200 مليون دينار.
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