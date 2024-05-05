الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء الأردني

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
صرف البنك الدولي 125 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار؛ أي بمقدار النصف.اضافة اعلان

ووفق بيانات، فإن الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 آب 2023، تسير على المسار الصحيح المصصمة له، فيما جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه "مرضي"، فيما يدعم البرنامج العديد من الأنشطة الرئيسية من البرنامج الحكومي لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام (2023-2030).

برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يركز على مساعدة القطاع على تحسين الكفاءة من خلال توفير التكاليف واتخاذ تدابير إضافية للإيرادات، الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.

وأشارت البيانات إلى التقييمات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للبرنامج وتنفيذ البرنامج تعتبر "مرضية"، بالنظر إلى أن جميع الوكالات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وزارة المالية) حققت وتحققت/على المسار الصحيح للتحقق من تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 كانون الأول الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذا جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية، وأن يكون مستجيبا للمناخ.

وتوقع البنك أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 حزيران 2024، بما يتماشى مع الطلب الحكومي، لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد، موضحا أن هذا التمديد يعتبر ضروريا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء التي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.

البنك الدولي، أشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بمبلغ 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 غيغاواط / الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما حافظ الأردن على موثوقية إمدادات إيصال التيار الكهربائي، حيث نقل البنك عن بيانات أولية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه مؤشر متوسط تردد انقطاع النظام الكهربائي على مستوى الشبكة المحلية (SAIFI) على مستوى الشبكة المحلية قد يصل إلى 0.3 (المستهدف لا يزيد عن 0.5).

وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد وصل "المملكة" أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.

وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.-(المملكة)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وادي رم

تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر

04 أيار 2024
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر

22 نيسان 2024
متسوقون في سوق السكر بمنطقة وسط البلد - (أرشيفية)

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت للشهر التاسع على التوالي

18 نيسان 2024
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

13 نيسان 2024
اقرأ أيضا
السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام

السقاف تفتتح المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية

منذ 13 دقيقة
مصاغات ذهبية

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ2 ساعة
بيان صادر عن البنك الأهلي الأردني

بيان صادر عن البنك الأهلي الأردني حول "حريق الشيمساني"

منذ14 ساعة
الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا في مجمع رغدان

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا في مجمع رغدان

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-04 at 11.39.18 AM

تجارة الأردن تستضيف منتدى للدول الإسلامية حول الاقتصاد الرقمي

منذ23 ساعة
وادي رم

تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر

04 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ14 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 