الخميس 17 آب 2023
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%27 ارتفاع صادرات الكهرباء في أشهر

أبراج كهرباء ضغط عال في عمان - (أرشيفية)
أبراج كهرباء ضغط عال في عمان - (أرشيفية)

انخفضت مبيعات شركة الكهرباء الوطنية لصالح المشتركين الكبار بنسبة 5.4 %، مقابل ارتفاع في الصادرات بنسبة 26.8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عنها.

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يأتي ذلك، في وقت ارتفع فيه إجمالي مبيعات الشركة في أول سبعة أشهر من العام الحالي، بنسبة 2.05 % إلى 12029.4 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 11788.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وبحسب هذه البيانات، تراجع حجم المبيعات إلى كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية إلى 236 جيجا واط /ساعة حتى نهاية تموز(يوليو) مقارنة مع 249.4 جيجا واط /ساعة خلال  الفترة نفسها من العام الماضي.


ومن هذه المبيعات نحو 164.1 جيجا واط /ساعة لمشتركي الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقة الكهربائية، مقابل 211.2 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع 22.3 %، ولباقي كبار المشتركين 71.9 جيجا واط /ساعة من 38.2 جيجا واط/ ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بزيادة 88.2 %.


بالمقابل، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة إلى 120.8 جيجا واط/ ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 95.3 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


ومن الطاقة الكهربائية المصدرة، بلغ حجم الصادرات إلى شركة كهرباء القدس 117.1 جيجا واط/ ساعة ، مقارنة مع 91.5 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة تقارب 27.9 %.


واتفق الأردن وفلسطين العام الماضي على مضاعفة الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.


أما بالنسبة لمركز طريبيل الحدودي مع العراق، فقد بلغ حجم الصادرات في 7 أشهر 3.7 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.


كما ارتفع حجم المبيعات من الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث(الأردنية ومحافظة إربد وتوزيع الكهرباء) في 7 أشهر إلى 11672.6 جيجا واط، مقارنة مع 11443.6 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


يشار، إلى أن موجة الحر التي تؤثر على المملكة حاليا رفعت أحمال الكهرباء إلى مستويات تاريخية حيث سجل النظام الكهرباء مساء الإثنين حملا غير مسبوق وصل إلى 4240 ميغا واط/ وهو الأعلى منذ بداية الصيف حتى الآن.

 

أما الحمل المسائي، فقد بلغ أول من أمس 4210 ميغا واط، فيما سجل النظام الكهربائي أقصى حمل صيفي (3850 ميغا واط) في شهر آب (أغسطس) الماضي. أما الحمل التاريخي السابق، فقد كان 4010 جيجا واط، سجل في كانون الثاني(يناير) الماضي.


ومن المتوقع، أن يبلغ أعلى حمل صيفي العام الحالي، 4250 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.


وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها، على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام، لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.

 

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