3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

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أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)