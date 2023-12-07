الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

الطاقة تحصل على الآيزو

منذ1 ساعة
الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"

الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"

منذ2 ساعة
النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

منذ3 ساعة
أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

منذ23 ساعة
باركود - (تعبيرية)

إطلاق تطبيق "أردني" للتسويق للمنتجات الوطنية

منذ23 ساعة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تلتقي السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر

السقاف: نرحب باستثمارات الشركات الأيرلندية في الأردن

06 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

أقلها جيش شعبي!

محمود الخطاطبة |اليوم

رؤية ولي العهد وجذب الاستثمارات

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطمينات رقمية في "الموازنة"

سلامة الدرعاوي |اليوم

حماس.. خطوة سياسية مهمة ومختلفة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة فقط هي الحل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 