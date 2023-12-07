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الخميس 07 كانون الأول 2023
2:51 م
3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
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شركة الكهرباء الوطنية
كهرباء
الحمل الكهربائي
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