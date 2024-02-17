السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

35 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

معرض الخليج الغذائي
معرض الخليج الغذائي

تشارك 35 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية في معرض الخليج الغذائي (جلفود 2024)، المتخصص في مجال الأغذية وتكنولوجيا الغذاء.

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 وتنسق جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.


وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، يعتبر أهم فعالية تجارية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.


وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن الجمعية تنسق المشاركة المحلية بالمعرض للمرة الـ 20 على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 700 متر مربع، وسيفتتحه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.


ولفت الخضري، إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات العصائر واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات، وغيرها.


وبين أن الجمعية تهدف من تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض، إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.


وأوضح أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ما يتيح المجال أمامها لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار، من مختلف دول العالم.


ودعا الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها في (جلفود 2024)، للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة، مؤكدا أن صناعة الغذاء الأردنية تملك فرصة قوية للمنافسة، نظرا لجودتها العالية التي حازت عليها.


وأكد أن الجمعية ستعمل خلال العام الحالي على تنويع مشاركة المصدرين بالمعارض الخارجية المتخصصة بمختلف منتجات القطاعات الصناعية، لاسيما الغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت، إلى جانب توفير كل الممكنات لدعم سيدات الأعمال.


وأوضح الخضري، أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.


بدوره، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة، ما ينعكس على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.


وبين أن التواجد بالمعارض الدولية يمثل فرصة مهمة لترويج المنتجات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دورها بتنسيق مشاركة المصدرين الصناعيين بالمعارض التي تقام خارج المملكة.


يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.

 

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة وفرت 50 ألف فرصة عمل، وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار.- (بترا)


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