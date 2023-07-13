الخميس 13 تموز 2023
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أغلى 10 نظارات شمسية في العالم.. يصل سعرها إلى ثمن سيارة فيراري

نظارات شمسية
نظارات شمسية

النظارات الشمسية ضرورة لحماية الأعين من أشعة الشمس الضارة وأيضاً هي رفاهية متى تعلق الأمر بأشهر الماركات العالمية التي تصل أسعارها لأرقام لا تصدق، بعض هذه النظارات قد يصل ثمنها ما يوازي سعر سيارة فيراري، البعض يمكن أن يرى في هذا جنوناً بلا شك، إليك أغلى 10 نظارات شمسية في العالم:

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نظارة شمس من كارتير باريس ذهب عيار 18
السعر: 25000 دولار

استخدمت العلامة التجارية بعض منتجات الثمانينيات من الذهب وصقلتها لتتوافق مع اتجاهات العصر الجديد، هذا الزوج من النظارات الشمسية من الذهب عيار 18 قيراطاً، يتميز بغلاف ذهبي حول العدسات ويتميز الزوج أيضاً بـ 7.5 قيراط من الماس الذي يزين العدسات بأذرع سوداء على الظهر، الوزن القوي للألماس ونوعية الذهب المستخدم يجعلان هذه النظارة تساوي 25000 دولار

نظارة شمس من لوغانو دايموندز
السعر: 27000 دولار

صممت هذه النظارات الشمسية الفخمة من قبل بارتون بيريرا، قام بإبراز نظارة شمسية ذهبية مع عدسات وردية وبها 2.85 قيراط من الماس الوردي ولجعلها أكثر بريقاً، قام أيضاً بتضمين طبعة جلد النمر محاطة بماسة سوداء بوزن 3.59 قيراط تتناسب مع لون بني فاتح على العدسات.

نظارة شمس من جولد آند وود، بـ 119 ماسة
السعر: 30000 دولار

تشتهر Gold and Wood بصناعة النظارات الشمسية العصرية الراقية، أنتج هذا الزوج الرائع من النظارات الذهبية والخشبية بـ 119 ماسة حول العدسات.

نظارة من جولد آند وود، بـ 253 ماسة
السعر: 55000 دولار

يقدم Gold and Wood زوجاً آخر من النظارات الشمسية المرصعة بالألماس باهظة الثمن والتي تأتي مع 253 ماسة، لا تحتوي النظارات الشمسية على إطارات صلبة حول العدسات، لكنها مصقولة تماماً وذلك بفضل العديد من الماس الفاخر الذي ستحصل عليه على جميع أجزاء النظارة.

نظارة بولغري فلورا الشمسية
السعر: 59000 دولار

تتميز هذه النظارات الشمسية  بالذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مع الألماس والياقوت الأزرق حول جسم الزجاج المحاط بسلسلة من لمسات الزبرجد الصغيرة، صممت بإطارات سوداء صلبة في النهايات وحول العدسات.

هذه النظارات الشمسية تكلف 59000 دولار ومع ذلك، يمكنك الحصول على نموذج أساسي بدون الكثير من الذهب أو الماس الذي يكلف حوالي 25000 دولار.

نظارة مرمر الكناري Luxuriator Canary Diamond
السعر: 65000 دولار

تم تصميم نظارات مرمر الكناري Luxuriator Canary Diamond بواسطة Franco في لوس أنجلوس وتتميز بسلسلة من جواهر الماس الصغيرة المدمجة حول جسم النظارات بالكامل.

أهم ما يميزه هو الماس الضخم الموجود على العدسات الداكنة والتي يمكن تعديلها للضوء حسب الحاجة، تبلغ تكلفة هذه النظارات 65000 دولار في المقام الأول بسبب الماس الناعم، لكن طلاء الذهب عيار 18 قيراطاً حول جسم الإطارات يجعل هذا مكلفاً أيضاً.

نظارات كارتير بانثير Cartier Panthere
السعر: 159000 دولار

تأتي Cartier Panthere بلمسة النمر على كل جانب من الإطار، مظهر النمر الرابض هذا فريد جداً ويتضمن تصميماً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بالإضافة إلى 561 ماسة مقطوعة و645 حجر ياقوت أزرق مقطوع ببراعة، هذه النظارات الشمسية الفخمة متوفرة فقط عند الطلب.

نظارات شيلز الزمرد Shiels Emerald
السعر: 200000 دولار

صنعت مجوهرات شيلز مؤخراً زوجاً مختلفاً من النظارات الشمسية والذي يتميز بدمج الزمرد فيه، يتكون غطاء العين من إطار ذهبي رفيع للغاية يتميز بسلسلة من الأسلاك الصغيرة.

تعتبر العدسات هي النقاط البارزة الرئيسية، لأنها مصنوعة من أحجار الزمرد الأصلية وهذه العدسات رفيعة وناعمة مع السماح للعينين بالرؤية من خلالها بسهولة.

نظارة شمسية دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana
السعر: 383609 دولار

تمثل Dolce and Gabbana، أحد أفضل بيوت الأزياء في العالم، إبداعاتها الفخمة التي تأتي بإطار ذهبي وعدسات بنية اللون وتتميز النظارات الشمسية بالذهب الأصيل المستخدم في الإطارات وبالتالي رفع سعر هذا المنتج إلى هذا السعر المرتفع.

نظارات شمسية شوبارد Chopard 
السعر: 400000 دولار

هذا هو أغلى زوج من النظارات الشمسية في العالم في الوقت الحاضر، هذه النظارة مرصعة بـ 51 ماسة عيار 4 قيراط مع قطع كاملة لجعلها مرئية والأطراف لها حلية من الذهب عيار 24 قيراط. 

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