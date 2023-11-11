إيلون ماسك: قتل طفل في غزة يصنع أعضاء جددا في حماس

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وقال مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إنه "إذا كنت لن ترتكب (الاحتلال) إبادة جماعية بشكل صريح ضد شعب كامل، الأمر الذي لن يكون مقبولا بالطبع، فإنك ستترك الكثير من الناس الذين يكرهون إسرائيل على قيد الحياة"، في إشارة إلى سياسة الاحتلال الحالية المتمثلة في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.وأضاف الملياردير الأمريكي، أنه "إذا قتلت (إسرائيل) طفلا في غزة، فإنها تصنع على الأقل بضعة أعضاء جدد في حركة حماس".وأشار إلى أن "السؤال الحقيقي هو: كم عضو جديد في حماس خلقت مقابل قتل واحد؟"، وتابع: "إذا كنت خلقت أعضاء جددا أكثر مما قتلت، فأنت لم تنجح".ونوه ماسك إلى أن "مفهوم العين بالعين يجعل من الجميع أعمى"، معتبرا أن نهج الاحتلال في حربه على قطاع غزة سيعود بالسوء عليه.ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 10812 شهيدا؛ بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ26 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة. -وكالات