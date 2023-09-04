الإثنين 04 أيلول 2023
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"الرجل المحترق" يتسبب بحصار الآلاف في ولاية أميركية- فيديو

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من مهرجان الرجل المحترق
حوصر نحو 70 ألف شخص يشاركون في مهجران سنوي يقام بشمال ولاية نيفادا الأميركية إثر وقوع فياضانات، فيما تم الإعلان عن حالة وفاة لم يعرف سببها بعد.اضافة اعلان

ويقام مهرجان "بيرنينغ مان" Burning Man في صحراء "بلاك روك"، وهو حدث ثقافي سنوي، يقام منذ الثمانينيات، ويستقطب آلاف الأشخاص، وينتهي بحرق تمثال عملاق لرجل ما أعطاه اسم "بيرنينغ مان" أي "الرجل المحترق".

لكن الحاضرين واجهوا أمطارا غزيرة، بدأت الجمعة واستمرت حتى الأحد، مع استمرار المناسبة التي بدأت يوم 27 أغسطس، وكان يفترض أن تنتهي الاثنين، وفق نيويوك تايمز.

وتقع مدينة بلاك روك الصحراوية التي تستضيف الحدث على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من أقرب مطار.
 


والسبت، دعا منظمو المهرجان الحضور إلى الاحتماء في أماكنهم مع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة، ونصحوهم بالحفاظ على الطعام والماء، لكن لم ترد تقارير بحدوث نقص. ومنعت السلطات الدخول والخروج من المهرجان، باستثناء مركبات الطوارئ.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك البعض صورا ومقاطع من داخل الحدث تظهر الوحل الشديد الذي يمنع المشاركين من الحركة، نقلا عن الحرة.
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