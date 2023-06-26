انقراض كبير للنحل في أمريكا

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أعلن العلماء أن سبب الانقراض الكبير للنحل في الولايات المتحدة، نوع من القراد يسمى طفيليات الشكل (Parasitiformes).ووفقا لبيانات منظمة Bee Informed Partnership غير الربحية انقرض حوالي 50 بالمئة من نحل العسل في الولايات المتحدة عام 2022 . ويعتبر هذا الإنقراض ثاني أكبر انقراض للنحل في الولايات المتحدة في التاريخ.ويقول جيف بيتس، رئيس الجمعية العالمية لمربي النحل Apimondia: "هذا رقم مقلق جدا، خاصة في الوقت الذي نحن بحاجة إلى المزيد من خلايا النحل لتلبية احتياجات تلقيح النباتات في الولايات المتحدة".وتشير بيانات المنظمة إلى أن خسائر النحل في عام 2022 بلغت حوالي 48 بالمئة من العدد الإجمالي للنحل، وهذا يتجاوز متوسط 12 عاما البالغ 39.6 بالمئة. و يمكن مقارنة هذه الخسائر بأرقام عامي 2020 و2021 عندما انقرض 50.8 بالمئة من مستعمرات النحل.وتؤكد الباحثة ناتالي شتاينهاور من جامعة ميريلاند، على أن أعداد النحل لا تزال مستقرة نسبيا ، لأن مربي النحل يعوضون النقص بالعثور على ملكات جديدة أو شرائها. وبالطبع هذا عمل مرهق ومكلف ويؤثر جدا في حالة قطاع تربية النحل.ووفقا لها، المسبب الرئيسي لموت النحل هو نوع من القراد من طفيليات الشكل يسمى Varroa destructor، الذي يصيب خلايا النحل ويحمل العديد من الفيروسات.وتعتبر التغيرات المناخية و الاستخدام الواسع لمبيدات الآفات من بين الأسباب الأخرى لانقراض النحل.وتجدر الإشارة إلى أن نحل العسل يعتبر ضروريا لقطاع الزراعة في العالم، حيث يقوم بتلقيح أكثر من 100 محصول يستخدمها الإنسان في غذائه بانتظام، بما فيها المكسرات والخضروات والتوت والحمضيات والبطيخ.المصدر: تاس