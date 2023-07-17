الإثنين 17 تموز 2023
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بالفيديو.. أم تنقذ أطفالها الأربعة قبل ثوان من انهيار سقف منزلها

انهيار مبنى
أم تنقذ أطفالها الأربعة قبل ثوان من انهيار سقف منزلها
وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، حيث نجت أم وأطفالها الأربعة من انهيار سقف المنزل الذي كاد أن يودي بحياتهم جميعاً

تصرفت أم في كمبوديا بسرعة مذهلة لتنقذ حياة أطفالها، حيث تمكنت من إخراج ثلاثة أطفال بعيداً عن الغرفة وبقى الرابع، لتعود سريعاً لتسحبه بصعوبة قبل ثوانٍ من انهيار سقف منزلها.اضافة اعلان

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل، الواقعة بالكامل، حيث ظهرت السيدة تحمل طفلاً بينما يوجد ثلاثة أطفال آخرين في الغرفة، سرعان ما سمع صوت عالي وبدأت الأم في الهرب مع الطفل الذي تحمله بينما ركض الطفلان الآخران، لكن بقي أحد الأطفال الذي كان جالسًا في كرسي هزاز، في الغرفة حتى اندفعت الأم مرة أخرى، لتسحبه قبل لحظات من انهيار سقف الغرفة.

قالت الأم لصحيفة نيويورك بوست "كان سيموت إذا سقط السقف عليه. غريزة النجاة سيطرت أولاً عندما رأيت السقف يتساقط، لكن شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به".

وبحسب ما ورد تم إلقاء اللوم في انهيار السقف في 3 يوليو على مزيج من البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي تسببت في نقاط ضعف في الهيكل، وقال أحد العمال "لم يكن هناك عازل للماء في البناء الأصلي للمنزل. كل الأمطار جعلت السقف أضعف. بسبب سوء البناء".

وأضاف  "يجب أن يكون الناس على دراية بهذا عندما يشترون منازل، لأنه في يوم من الأيام يمكن أن يسقط، تمامًا كما حدث هنا".

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