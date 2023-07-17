بالفيديو.. أم تنقذ أطفالها الأربعة قبل ثوان من انهيار سقف منزلها

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هذا أكثر مقطع متداول في كمبوديا لكاميرا مراقبة التقطت لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب الأم وصغارها لكنها نست أحد أطفالها ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة.pic.twitter.com/XX781p9RxZ — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 16, 2023

تصرفت أم في كمبوديا بسرعة مذهلة لتنقذ حياة أطفالها، حيث تمكنت من إخراج ثلاثة أطفال بعيداً عن الغرفة وبقى الرابع، لتعود سريعاً لتسحبه بصعوبة قبل ثوانٍ من انهيار سقف منزلها.وثقت كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل، الواقعة بالكامل، حيث ظهرت السيدة تحمل طفلاً بينما يوجد ثلاثة أطفال آخرين في الغرفة، سرعان ما سمع صوت عالي وبدأت الأم في الهرب مع الطفل الذي تحمله بينما ركض الطفلان الآخران، لكن بقي أحد الأطفال الذي كان جالسًا في كرسي هزاز، في الغرفة حتى اندفعت الأم مرة أخرى، لتسحبه قبل لحظات من انهيار سقف الغرفة.قالت الأم لصحيفة نيويورك بوست "كان سيموت إذا سقط السقف عليه. غريزة النجاة سيطرت أولاً عندما رأيت السقف يتساقط، لكن شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به".وبحسب ما ورد تم إلقاء اللوم في انهيار السقف في 3 يوليو على مزيج من البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي تسببت في نقاط ضعف في الهيكل، وقال أحد العمال "لم يكن هناك عازل للماء في البناء الأصلي للمنزل. كل الأمطار جعلت السقف أضعف. بسبب سوء البناء".وأضاف "يجب أن يكون الناس على دراية بهذا عندما يشترون منازل، لأنه في يوم من الأيام يمكن أن يسقط، تمامًا كما حدث هنا".