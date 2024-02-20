الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب تطبيق مواعدة.. ناد تركي يفسخ عقد لاعبه الشاب

بسبب تطبيق مواعدة.. ناد تركي يفسخ عقد لاعبه الشاب
بسبب تطبيق مواعدة.. ناد تركي يفسخ عقد لاعبه الشاب
طرد نادي بشكتاش التركي لاعبه الشاب أميرهان ديليباش بسبب استخدامه تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.

ونشر حساب بشكتاش الرسمي بيانا رسميا عبر منصة "إكس" أعلن من خلاله عن فسخ تعاقده بالتراضي مع أميرهان ديليباش وذلك لأسباب أخلاقية.

وأضاف البيان أن النادي التركي يتمنى النجاح لأميرهان ديليباش في مسيرته المقبلة، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق بعد فسخ تعاقده بالتراضي.


اضافة اعلان

 

ويعود سبب فسخ التعاقد إلى أن اللاعب كان يستخدم بيانات النادي وصوره على تطبيق المواعدة، وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب يبحث عن لقاءات غير رسمية مع الفتيات.

ولم يلمح نادي بشكتاش بشكل مباشر إلى أن سبب طرد اللاعب هو أنه يستخدم تطبيقا لمقابلة فتيات.

ولعب ديليباش البالغ 21 عاما هذا الموسم مباراة واحدة فقط من أصل 26 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع فريق هذا الموسم. RT


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"حاسبة الموت".. شبكة عصبية مبتكرة تتنبأ بموعد الوفاة

"حاسبة الموت".. شبكة عصبية مبتكرة تتنبأ بموعد الوفاة

منذ 44 دقيقة
540426

هندوس يطالبون بنقل أسد من حديقة حيوان بسبب اسمه المسلم

منذ21 ساعة
صورة تعبيرية

هل يصبح الذكاء الاصطناعي شريكا عاطفيا؟

منذ22 ساعة
التطبيق

"بولتين" تطبيق ذكاء الصطناعي لتلخيص الأخبار

منذ23 ساعة
الايموجي

النساء يفسرن "الإيموجيز" بشكل مختلف عن الرجال

منذ23 ساعة
تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز وشركة الوادي لبناء مهارات الطلبة

تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز وشركة الوادي لبناء مهارات الطلبة

18 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ13 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 