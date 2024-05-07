أهدى شقيقته خاتماً في زفافها.. فقتلته أسرة زوجته!

انتهى حفل زفاف في ولاية أوتار براديش في الهند بمأساة عائلية بعد خلاف حول هدية للعروس أدى إلى جريمة قتل، إذ تعرض شاب للضرب حتى الموت على يد عائلة زوجته الغاضبة، لأنه أهدى خاتماً ذهبياً وجهاز تلفزيون لأخته في حفل زفافها.

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وقالت الشرطة الهندية إن شاندرا براكاش ميشرا تعرض للضرب حتى الموت على يد عائلة زوجته التي استاءت منه بعد أن أهدى خاتماً ذهبياً وجهاز تلفزيون لأخته في حفل زفافها.





وتم الإبلاغ عن الحادث من قرية بالقرب من بارابانكي في ولاية أوتار براديش، وذكرت قناة «NTV» أن الشاب شاندرا براكاش (35 عاماً) أراد أن يقدم خاتماً ذهبياً وجهاز تلفزيون لأخته التي كان من المقرر أن يقام حفل زفافها في 26 أبريل. لكن تشابي زوجة شاندرا كانت مستاءة من خطة زوجها، ما أدى إلى جدال حاد بين الزوجين.

وقال المسؤولون إن تشابي الغاضبة استدعت إخوتها «لتلقين شاندرا براكاش درساً».



وقام أشقاء تشابي بضرب الزوج بالعصي لمدة ساعة تقريباً، وبعد أن نقله أفراد عائلته إلى المستشفى توفي متأثراً بجراحه أثناء العلاج. وقالت الشرطة إنه تم القبض على خمسة أشخاص، من بينهم تشابي وإخوتها.