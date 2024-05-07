الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيلون ماسك: لا أستبعد اكتشاف آثار حضارات فضائية

إيلون ماسك
إيلون ماسك
قال رجل الأعمال الأمركي إيلون ماسك أنه لا يستبعد أن تتمكن البشرية من اكتشاف آثار تركتها حضارات فضائية قديمة.

وقال ماسك متحدثا في مؤتمر في معهد "مايكل ميلكن" الذي يعقد في لوس أنجلوس: "إذا كان علم الفيزياء صحيحا، فإن عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، والأرض حوالي 4.5 مليار سنة، إذا بقينا على قيد الحياة كحضارة لمليون سنة، فسيكون ذلك إنجازا، من المحتمل أن نصل إلى كل جزء من المجرة".اضافة اعلان

وتعليقا على الأخبار التي تزعم "بوجود فضائيين بيننا"، قال ماسك إنه شخصيا لم ير دليلا على وجود الفضائيين، وأشار إلى أنه "لسبب ما، يعتقد العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون إن الفضائيين موجودون بيننا أننا لم نصل إلى القمر".

وتابع: "إن وجود الحضارة أمر غير مستقر ونادر، يجب أن نكون مدركين أن الحضارة الإنسانية شمعة صغيرة في الظلام، يجب أن نفعل كل ما هو ممكن حتى لا تنطفئ هذه الشمعة".

ويأمل ماسك أن تتمكن شركته "سبيس إكس" من إيصال البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات، وإلى المريخ في غضون 7-9 سنوات.

وذكر أيضا أنه بعد التمكن من التواجد على كوكبين، سيتمكن الناس من الوصول إلى كواكب أخرى وأنظمة أخرى. RT

 
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