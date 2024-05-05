الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحدثت مع صديقك عن أشياء فظهرت لك على فيسبوك؟ إليك السبب

فيسبوك
فيسبوك

في عالم اليوم، حيث الخصوصية تصبح أكثر تعقيداً، يلاحظ العديد من المستخدمين ظاهرة غريبة: يتحدثون عن منتج معين، وبعد فترة قصيرة، يرون إعلاناً عن هذا المنتج على فيسبوك. هذه الظاهرة أثارت الكثير من الأسئلة حول كيفية تتبع فيسبوك لاهتمامات المستخدمين وما إذا كانت المنصة تستمع إلى محادثاتهم. 

اضافة اعلان

 

 في هذا المقال، سنستكشف الآليات التي تجعل هذا ممكناً ونوضح بعض الأساطير والحقائق حول التكنولوجيا المستخدمة.


التتبع الرقمي والإعلانات المستهدفة

حسب موقع "mcnuttpartners" الأمريكي من أجل فهم كيف تظهر لك إعلانات محددة بدقة متناهية، من الضروري استيعاب مفهوم الإعلانات المستهدفة.

 

تقنيات التتبع الرقمي التي تعتمدها منصات مثل فيسبوك تشمل استخدام البيانات المتنوعة التي يتركها المستخدمون أثناء تصفحهم الإنترنت. 


هذه البيانات لا تقتصر فقط على تاريخ التصفح والنقرات على الإعلانات، بل تمتد لتشمل التفاعلات المعقدة مع المحتوى المختلف، مثل الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة فيديو معين أو تفاعله مع منشورات محددة. 


علاوة على ذلك، فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات واستخلاص نماذج سلوكية يمكن من خلالها التنبؤ بالمنتجات والخدمات التي قد تجذب اهتمام المستخدم. عن طريق تحليل العلاقات المعقدة بين الأنشطة المختلفة للمستخدمين، يمكن لفيسبوك أن يعرض إعلانات تظهر ليس فقط بناءً على ما تم البحث عنه صراحةً، ولكن أيضاً استناداً إلى التوقعات المستقبلية لسلوكياتهم واهتماماتهم.


هذه التقنيات تسمح لفيسبوك بتقديم تجربة مخصصة بشكل كبير، حيث يتم عرض الإعلانات بطريقة تتناسب تماماً مع السياق الفردي لكل مستخدم. وبالتالي، تصبح الإعلانات أكثر فاعلية وأقل إزعاجاً، نظراً لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاهتمامات الحقيقية والمتجددة للمستخدمين.


الخوارزميات والتنبؤ بالاهتمامات على فيسبوك

خوارزميات فيسبوك تمثل العمود الفقري لنظام الإعلانات المستهدفة، حيث تلعب دوراً محورياً في صقل وتحديد الإعلانات التي يتم عرضها لكل مستخدم. هذه الخوارزميات متطورة بما يكفي لتحليل كميات هائلة من البيانات المجمعة واستخدامها للتنبؤ بالموضوعات والمنتجات التي قد تثير اهتمام المستخدمين في المستقبل. 


العملية لا تقتصر على تتبع الكلمات التي يتم البحث عنها أو الصفحات التي يتم زيارتها فقط، بل تشمل أيضاً تحليل سلوكيات المستخدمين وتفاعلاتهم عبر التطبيقات المختلفة التي ترتبط بحساباتهم على فيسبوك.


على سبيل المثال، إذا كنت تتصفح مواقع ويب تتعلق بالرياضة بشكل متكرر، فمن المحتمل أن تظهر لك إعلانات تتعلق بالمعدات الرياضية أو الأحداث الرياضية المقبلة. كما يمكن لهذه الخوارزميات أن ترصد الأنماط في تفاعلك مع المنشورات المختلفة، مثل الإعجاب أو التعليق، لتحديد الإعلانات التي يُرجح أن تلفت انتباهك.


من خلال دمج هذه المعلومات مع نماذج التعلم الآلي والتحليل التنبؤي، تقوم خوارزميات فيسبوك ببناء صورة دقيقة ومفصلة لكل مستخدم، مما يتيح عرض إعلانات تكون في غاية الصلة والفاعلية. هذا النوع من التخصيص ليس فقط يعزز تجربة المستخدم بل يعود بالفائدة على المعلنين من خلال زيادة فرص النقر على الإعلانات واستهداف الجمهور المناسب بدقة متناهية.


الأساطير حول الاستماع والواقع

الكثير من المستخدمين يعبرون عن قلقهم بشأن فكرة أن فيسبوك قد يستخدم الميكروفونات في الأجهزة المحمولة للاستماع إلى المحادثات الحية، ومن ثم استغلال هذه المعلومات في توجيه الإعلانات. هذا الادعاء أثار جدلاً واسعاً، ولكن فيسبوك نفسه نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع ومتكرر. 


على الرغم من النفي، لا يزال البعض مقتنعين بأن هذا النوع من التتبع يحدث. ومع ذلك، الأبحاث والدراسات المستقلة التي أجريت حول هذا الموضوع لم تظهر دليلاً قاطعاً يدعم هذه الادعاءات.


في الواقع، يُعتقد أن التطابق الملحوظ بين المحادثات والإعلانات التي يراها المستخدمون يعود بشكل أساسي إلى كفاءة خوارزميات فيسبوك في تحليل واستخدام البيانات الأخرى المجمعة بطريقة قانونية ومقبولة. هذه البيانات تشمل تاريخ التصفح، النقرات، التفاعلات مع المحتوى، وحتى البيانات التي يمكن جمعها من التطبيقات الأخرى المرتبطة بحساب فيسبوك. 


يمكن القول إن الجدل الدائر حول استخدام الميكروفونات هو نتيجة سوء فهم للطرق التي تستخدم بها المنصات الرقمية البيانات لتحسين تجربة المستخدمين وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر دقة. هذه الفاعلية في التخصيص، بينما تظهر كأنها تنصت، هي في الحقيقة مجرد استخدام متقدم للبيانات الرقمية المتاحة.


تأثير هذه التقنيات على الخصوصية

التوجيه الإعلاني المتقدم الذي تتيحه خوارزميات فيسبوك يمكن أن يثير قلقاً ملحوظاً بين المستخدمين بشأن خصوصيتهم، وهو ما يدفع إلى ضرورة زيادة الوعي حول نوعية البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها. ففي حين أن هذه التقنيات تعزز من كفاءة الإعلانات وتجعلها أكثر صلة بالمستخدمين، إلا أنها تطرح تحديات كبيرة تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.


من المهم أن يكون المستخدمون مطلعين على الإعدادات الخاصة بالخصوصية في حساباتهم، وأن يفهموا كيف يمكن لخياراتهم أن تؤثر على البيانات التي يتم جمعها. يجب على المنصات مثل فيسبوك أن توفر إرشادات واضحة ومفصلة حول كيفية جمع البيانات واستخدامها، وأن تعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم خيارات أكثر تحديداً للموافقة على استخدام البيانات.


بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المنصات العمل على تطوير تقنيات تحافظ على خصوصية المستخدمين حتى في ظل استخدام بياناتهم للتوجيه الإعلاني. هذا يمكن أن يشمل تقنيات مثل التعلم الآلي الفيدرالي، الذي يمكنه تحليل البيانات دون الحاجة إلى تخزينها مركزياً، مما يقلل من خطر التعرض لخروقات البيانات.


في نهاية المطاف، يجب على المستخدمين والمنصات على حد سواء العمل معاً لضمان بيئة رقمية تحترم الخصوصية وتحمي البيانات، مع الاستفادة من فوائد التكنولوجيا المتقدمة بطريقة تحافظ على ثقة وأمان المستخدمين.

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"في ظاهرة غريبة".. سعودي يرصد صخرة باردة بالصيف (فيديو)

"في ظاهرة غريبة".. سعودي يرصد صخرة باردة بالصيف (فيديو)

منذ4 ساعة
اختبار الحمض النووي

فحص الحمض النووي يبرئ متهما من جريمة قتل ارتكبت قبل عقود

منذ13 ساعة
قرد مصاب

سابقة عالمية.. رصد قرد يعالج نفسه بضمادة جروح

04 أيار 2024
الزوجان الجزائريان

جزائري يهدي عروسه «نجمة من السماء»

04 أيار 2024
ميسي يشرب المتة ويحتضن كأس العالم (2022) عقب تتويج الأرجنتين به

يشربها ميسي و بيكهام.. ماذا نعرف عن المتة؟

04 أيار 2024
change-5-artists-concept

الصين تطلق المسبار Chang'e-6 لجلب التربة من الجانب الآخر للقمر

03 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 