راكب يسافر بـ85 برصاً وثعبانين وعقربين على طائرة- (صور)

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وذكرت وزارة المالية في النمسا، الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية لبيع الزواحف المضبوطة بالتجزئة تبلغ 47 ألف يورو.والمضبوطات عبارة عن 85 من "أبو بريص"، واثنين من الثعابين، واثنين من العقارب.وكان الرجل البالغ من العمر 50 عاماً قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى فيينا، ولدى وصوله مَخرج المسافرين دون تصريح بشأن الأمتعة الموجودة معه خضع للتفتيش.وأضافت الوزارة في بيانها أن المسؤولين صُدموا عندما ضبطوا في البداية "كمية لا يمكن السيطرة عليها من الزواحف المنقولة في 3 صناديق".وأشار البيان إلى تسليم الزواحف، التي لا تعتبر أي منها من الأنواع المحمية، إلى حديقة حيوان "شونبرون"، وكانت الحالة الصحية لبعضها سيئة بشكل واضح.وقال الرجل في أثناء استجوابه إن الزواحف المضبوطة لا قيمة لها بالنسبة له، موضحا أنه أخذ الأبراص فقط لكي تتغذى عليها الثعابين.