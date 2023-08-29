الثلاثاء 29 آب 2023
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"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال
"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان القائمة القصيرة لجائزتها لأدب الأطفال، في دورتها الـ17، والتي خصصتها لموضوع "البيئة في مجال الشعر"، للفئة العمرية 9-12 سنة، مؤكدة أن إعلان أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث للجائزة سيكون في نهاية شهر آب (اغسطس) الحالي. اضافة اعلان
واشتملت القائمة على 11 عملاً متميزاً، تتنافس على ثلاث مراتب للجائزة، وهي:"أغان خضراء" لحنان علي حسين فرفور (لبنان)، "أشجار تلون الحياة" لـمحمد باقر" جميل شغاتي الحسين (العراق)، "صديق البيئة"، لنوال حبيب عبدالقادر علي حاجي (الجزائر)، "نوران" لمحمد أحمد حسن حسان (مصر)، "إنا نحب الأرض" لعصام عبدالسلام محمد كنج الحلبي (سورية)، "الخامس من يونيو" لعبدالرحمن غالب إسماعيل القاضي (اليمن)، "ماذا يجري في الصحراء؟" لميسون ممدوح يوسف العلي (سورية)، "هيلة تكتشف البيئة" لحسن حسين حسن الراعي (سورية)، "أغنية المطر" لحسين نعمة حسين (العراق)، "اعتذار للأشجار" لزياد أحمد علي القحم (اليمن)، و"همس الكائنات" لآسيا أحمد حسين عبداللاوي (الجزائر).
وكانت اللجنة العليا للجائزة، حولت أعمال المشاركين إلى لجنة تحكيم متخصصة تم تشكيلها العام الحالي، وتضم نخبة من العاملين في الأدب والنقد ومجال أدب الأطفال. 
واستندت معايير تقييم الأعمال إلى اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، الابتكار، وأصالة العمل. كما استند التحكيم إلى أعلى معايير الشفافية، ومن دون معرفة أسماء المشاركين ودولهم، ليكون معيار الحكم هو الإبداع الذي يستحق الفوز، وعوامل معالجة النص وتقنيات الكتابة لا غير، ومن دون أن تتدخل أي عوامل أخرى.
ونوهت لجنة التحكيم بجميع الأعمال الواردة في القائمة القصيرة، واعتبرتها جميعها صالحة للنشر، داعية أصحابها إلى مزيد من الإبداع، وإلى مراجعتها مرة أخرى.  
وتقدم للجائزة في دورتها الحالية 492 طلبا من 12 دولة عربية، و5 دول غير عربية، فيما الدول الأكثر مشاركة: مصر 28 %، الأردن 17 %، سورية 16 %، الجزائر  %10، تونس والعراق 6 % لكل دولة، المغرب واليمن 5 % لكل دولة، فلسطين 4 %، فيما شكلت باقي الدول نسبة 1 % من المشاركات لكل من: لبنان، السودان، والسعودية. 
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم تحويل الأعمال إلى اللجنة المختصة للتحكيم النهائي وفرز الأعمال الفائزة بالمراتب الثلاث.
وأكدت لجنة التحكيم أن اختيار الشعر في هذه الدورة يدعم تحويل القصائد إلى أغان ومواد تدخل في المقررات المدرسية ووسائل الإعلام، واختيار السن المستهدفة وهي الطفولة الوسطى عموماً
(9-12 سنة)، يسهم في ترسيخ الهدف التربوي، خصوصا أن الطفل في هذه السن يكون قد أجاد القراءة، وهو مؤهل بوعي أكبر لتقبل الرسالة التربوية.
ورأت اللجنة، أن هناك مجموعات مميزة حققت قدراً من الخصائص الإيجابية، وتكاملت فيها الجوانب الفنية والفكرية، كما حملت قدراً من خصوصية المعالجة، وخلت تقريباً من الأخطاء في اللغة أو الوزن أو المحتوى المقصود.
وتعمل "شومان" منذ العام 2006، على تنظيم الجائزة السنوية للأدباء في العالم العربي وحول العالم. وتمنح مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية الآتية: القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي. وتتألف الجائزة من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز فيه، ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، إضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.
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