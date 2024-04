لسبب غريب.. امرأة تصطحب جثة عمها إلى المصرف (فيديو)

في مشهد سريالي، اصطحبت امراة في البرازيل جثة عمها إلى المصرف للحصول على قرض، بينما كانت ترفع رأسه أمام الموظفين الذين سألوا عن سبب شحوبه.



وقال موظف البنك: "لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جدًا".



وأظهر الفيديو رأس الرجل المتوفي يتمايل ذهابا وإيابا قبل أن تمسك رقبته بيدها اليسرى من الخلف.



وقالت السيدة للرجل الميت:"قم بالتوقيع هنا وتوقف عن إصابتي بالصداع"، لكنها قوبلت بصمت منطقي من الرجل الذي كانت تتظاهر بالتحدث معه.



وأكد المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث أن المتقاعد المتوفى، باولو روبرتو براغا، 68 عامًا، قد توفي قبل ساعات قليلة.





A woman in Rio de Janeiro, Brazil named Erika de Souza Vieira Nunes reportedly tried to get a loan by wheeling her dęad uncle into a bank.



The loan she wanted was $3,400.



In case you’re wondering who might be the women Biden lets illegally enter the US.pic.twitter.com/hqL9PpwAxK