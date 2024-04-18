الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لسبب غريب.. امرأة تصطحب جثة عمها إلى المصرف (فيديو)

المرأة رفقة عمها المتوفى
المرأة رفقة عمها المتوفى

في مشهد سريالي، اصطحبت امراة في البرازيل جثة عمها إلى المصرف للحصول على قرض، بينما كانت ترفع رأسه أمام الموظفين الذين سألوا عن سبب شحوبه.

وقال موظف البنك: "لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جدًا".

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وأظهر الفيديو رأس الرجل المتوفي يتمايل ذهابا وإيابا قبل أن تمسك رقبته بيدها اليسرى من الخلف.

وقالت السيدة للرجل الميت:"قم بالتوقيع هنا وتوقف عن إصابتي بالصداع"، لكنها قوبلت بصمت منطقي من الرجل الذي كانت تتظاهر بالتحدث معه.

وأكد المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث أن المتقاعد المتوفى، باولو روبرتو براغا، 68 عامًا، قد توفي قبل ساعات قليلة.

وتم القبض على المرأة التي نقلته إلى البنك، إريكا دي سوزا فييرا نونيس، في مكان الحادث. وأخبرت الشرطة أنها ابنة أخيه وكذلك هي التي تعتني به.

 


وأكد قائد الشرطة فابيو لويز بعد اعتقال السيدة أن السيد براغا كان ميتًا بالفعل عندما تم نقله إلى البنك.

وأضاف: "التحقيق مستمر للتعرف على أفراد الأسرة الآخرين ومعرفة ما إذا كان على قيد الحياة عندما تم ترتيب القرض ومتى يعود تاريخه".


ولم يتم الإعلان بعد عن نتائج تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وذكرت تقارير محلية أن القرض كان بقيمة 17 ألف ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 2500 جنيه إسترليني. وكالات

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