مزايا عملية في واتساب.. اكتشفها

يصدر تطبيق واتسآب، منصة المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، كل شهر تقريبًا تحديثا جديداً، حيث تواصل شركة Meta

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إضافة ميزات جديدة لجذب مستخدمين جدد. إذا كنت من مستخدمي واتسآب الدائمين، فإليك خمس ميزات سرية تستحق التحقق منها.





مشاركة الشاشة أثناء مكالمة فيديو

يدعم تطبيق واتسآب مكالمات الفيديو المجانية منذ فترة. ومؤخرًا، قدمت الشركة إمكانية مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر (كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac)، مما يسمح للمستخدمين بتقديم عروض تقديمية لمناقشة الأهداف الشهرية، أو لعرض منتج ما. يمكن للمستخدمين ببساطة مشاركة شاشتهم في الوقت الفعلي وفتح تطبيق من اختيارهم للاستمتاع بتجربة جديدة.



لمشاركة الشاشة على واتساب، ابدأ مكالمة فيديو > انقر على زر مشاركة الشاشة > ولإنهاء مشاركة الشاشة، ما عليك سوى النقر على زر إيقاف المشاركة.





إرسال رسائل فيديو قصيرة

يتيح تطبيق واتسآب للمستخدمين إرسال رسائل نصية، وملصقات، ورموز تعبيرية، وصوتية، وحتى رسائل فيديو. قدمت Meta مؤخرًا رسائل فيديو قصيرة (أقل من 60 ثانية)، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على جذب انتباه أصدقائهم. تظهر في شكل دائري.



لإرسال رسالة فيديو قصيرة سريعة، ما عليك سوى النقر على أيقونة الميكروفون في الزاوية اليمنى السفلية، وبمجرد أن تتحول إلى أيقونة كاميرا فيديو، قم بتسجيل الرسالة ثم اضغط على إرسال.





اجعل واتسآب الخاص بك أكثر خصوصية وأمانًا

سهلت Meta التحكم في جميع الميزات المتعلقة بالخصوصية على واتسآب، والتي يمكن الوصول إليها من مكان واحد.

ويمكن الوصول إلى قائمة الخصوصية الجديدة من علامة تبويب الإعدادات، والتي تتضمن خيارات لتحديد من يمكنه الاتصال بك، والتحكم في البيانات الشخصية، والقدرة على تمكين الرسائل المختفية.





قفل الواتساب والمحادثات الفردية

يمكنك قفل واتسآب بالكامل على كل من أجهزة Android و iOS أو قفل الدردشات الفردية لتعزيز الخصوصية على واتسآب.

في التحديث الأخير، قام واتسآب أيضًا بتمكين خيار، حيث يمكن للمستخدم تعيين كلمة مرور منفصلة لكل محادثة مقفلة بشكل فردي، مما يعزز الخصوصية والأمان.

ويمكن لمستخدمي هاتف Android تأمين تطبيق واتسآب الخاص بهم باستخدام مستشعر بصمة الإصبع، بينما يمكن لمستخدمي iPhone الاستفادة من Face ID.





تمكين التشفير الشامل للنسخ الاحتياطية للدردشة

يتم تشفير محادثات واتسآب بشكل افتراضي، ومع ذلك، لا يتم تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة>

وهذا يعني أنه يمكن الوصول إلى هذه الدردشات من خلال موفري التخزين السحابي مثل iCloud و Google Drive. من خلال تمكين التشفير الشامل، يمكنك منع موفري الخدمات السحابية من الوصول إلى بياناتك الشخصية.



انتقل إلى الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي > وقم بتمكين التشفير الشامل لمزيد من الحماية لرسائلك الخاصة والوسائط المتعددة على واتساب.