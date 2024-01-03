الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هدية فاخرة من رونالدو إلى والدته في عيد ميلادها - فيديو

ronaldo-mum
ردة فعل والدة رونالدو عن تلقي الهدية

قدم قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، هدية فخمة لوالدته، استقبلتها هذه الأخيرة بالدموع، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها التاسع والستين.

اضافة اعلان

 
وأهدى النجم البرتغالي، سيارة من نوع "بورش كايين" الفاخرة، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون دولار، لوالدته، التي وقفت أمام الهدية باكية، نقلا عن الحرة.



وانتشر فيديو بكاء والدة رونالدو بعد توصلها بالهدية الثمينة، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت أخت النجم البرتغالي، كاتيا أفيرو، هذه اللحظات العائلية وشاركتها مع متابعيها.


ويظهر في الفيديو المنتشر والدة اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، مع حفيدها، رونالدو جونيور، داخل مرآب للسيارات، وهي في حالة دهشة وإعجاب، لم تستطع معهما مغالبة دموعها.


وحل رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بمسقط رأسه مدينة ماديرا بالبرتغال، قادما من السعودية، للاحتفال مع والدته بعيد ميلادها، حسبما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.


وودع رونالدو عام 2023، بتتويجه بأفضل هداف في العام بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنكليزي، هاري كاين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما). 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
A085_C026_20220820_R00772_20copy

تعرّف على أغلى 10 صفقات عقارية للمشاهير في عام 2023

20 كانون الأول 2023
f16141923

تأثير الكافيين على لاعبي كرة القدم

19 كانون الأول 2023
74296fbd4166a7164b0f281a41cc033c

أوبرا وينفري تكشف السر وراء إنقاص وزنها

14 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
الذكاء الاصطناعي

إنجازات سيحققها الذكاء الاصطناعي هذا العام .. تقرير

منذ20 ساعة
سكريات

كيف يتسلل السكر إلى أجسامنا؟

منذ22 ساعة
75317a13-b07c-4dad-b9ca-5916c5473e25

المركز الوطني للإبداع يكرّم الفائزين بمسابقة "تميّز" لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023

منذ23 ساعة
توقعات الأبراج

توقعات الأبراج 2024

31 كانون الأول 2023
بوغاتي-النسخة-السوداء-1-scaled

دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من اقتناء سيارات سوداء اللون

31 كانون الأول 2023
mri_cost_1

أشياء يجب الحذر منها عند أخذ صورة رنين مغناطيسي

31 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ14 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 