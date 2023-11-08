الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واتساب يستخدم الإيميل للتحقق من مستخدميه

واتساب
واتساب
كشف تقرير حديث، عن أن تطبيق «واتساب» سيطلب من بعض المستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم، ويبدو أنه طرح محدود لهذه الميزة، على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الأمر، وذلك وفق موقع GSM الهندي.اضافة اعلان

وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق «واتساب» كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس. وتهدف طريقة التحقق الجديدة، إلى تطبيق ميزة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمراً أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن عملية الطرح محدودة جداً في الوقت الراهن، إلا أن من المتوقّع وصول نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً. وتبدو طريقة التحقق نفسها، وكأنها عملية مباشرة، فما على المستخدم سوى كتابة بريده الإلكتروني، وانتظار التحقّق في صندوق الوارد.
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