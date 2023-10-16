الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مزايا جديدة لمكالمات أكثر أمنا على واتساب

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واتساب
يطرح تطبيق «واتساب» ميزة خصوصية جديدة ستجعل من الصعب على الجهات الخبيثة استنتاج موقعك من خلال حماية عنوان «أي بي» الخاص بك أثناء المكالمات.اضافة اعلان

ووفقاً لما أوردته WABetaInfo، يضيف تطبيق المراسلة المملوك لشركة «ميتا» طبقة إضافية من الأمان لمكالمات «واتساب» من خلال حماية عنوان IP والموقع من الجهات الفاعلة الضارة.

الميزة متاحة حالياً لبعض مختبري واتساب التجريبيين لنظامي التشغيل Android وiOS، وسيرى مستخدمو واتساب قسماً جديداً يسمى «متقدم»، يتم وضعه ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.

يحتوي القسم الجديد على خيار حماية عنوان IP الجديد في المكالمة، مما يجعل من الصعب على أي شخص في المكالمة استنتاج موقعك من خلال الترحيل الآمن عبر خوادم «واتساب».

من المهم جداً ملاحظة أن جودة المكالمة قد تتأثر قليلاً بميزة ترحيل مكالمات الخصوصية بسبب عمليات التشفير والتوجيه الخاصة باتصالك أثناء المكالمة عبر خوادم واتساب.

ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافياً من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك، ونعتقد أن هذا مهم بشكل خاص عندما تتفاعل مع أشخاص لم تكن لديك ثقتهم من قبل. وتأتي الحماية الإضافية على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم «واتساب» لإخفاء الهوية.
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