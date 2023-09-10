الأحد 10 أيلول 2023
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288 مشروعا فاشلا للعملاق “غوغل” في ربع قرن

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غوغل
رغم شهرتها العالمية كأكبر محرك بحث على الإنترنت، إلا أنّ تاريخ شركة غوغل منذ 25 عاما تضمن العديد من المشاريع الفاشلة التي طوت الشركة صفحتها.
بدأت مسيرة شركة غوغل عام 1996 مع رسالة البحث لطالبي الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لاري بايج وسيرجي برين، لترى النور بشكل رسمي في 4 سبتمبر/أيلول 1998.اضافة اعلان
بعد فترة وجيزة من الانطلاق أصبح محرك البحث غوغل ، الأداة التي لا يمكن للكثير من مستخدمي الإنترنت الاستغناء عنه.
وينضوي محرك البحث غوغل مع شقيقه موقع “يوتيوب” تحت مظلة شركة “ألفابت” (Alphabet) وتعتبران من أنجح المشاريع للشركة الأم.
وعلى الرغم من نجاحات الشركة وشعبيتها العالمية إلا أنّ مسيرتها ضمت 288 مشروعا فاشلا بحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من موقع “Killed by Google”.
ومن أشهر وأكبر البرامج التي أغلقت وأصبحت في طي النسيان من قبل الشركة؛ نظارة غوغل “Google Glass” وغوغل ستاديا “Google Stadia” وغوغل بلس “Google+” وغوغل هانغ آوتس “Google Hangouts” وغوغل بلاي موسيقى “Google Play Music”.
نظارة غوغل
أطلقت شركة غوغل أول نظارة للأسواق قبل 10 سنوات مراهنة على نجاح كبير ستحققه، ومع مرور هذه الفترة، لم تجد الشركة النجاح الذي كانت تأمله.
تعتبر النظارات ذات الواقع المعزز أداة توفر معلومات أمام عيني المستخدم وتوفر أيضًا إمكانية التقاط الصور والفيديو، ولكنها لم تجذب الاهتمام المتوقع بسبب سعرها المرتفع.
وعام 2017، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإنتاج هذه النظارة فقط للاستخدام التجاري، وفي هذا العام أعلنت أنها لن تقوم ببيعها مجددًا.
غوغل ستاديا
من أكبر مشاريع غوغل لخدمة الألعاب السحابية، تم إغلاقها بسبب عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها.
عقد الكثير من هواة ألعاب الفيديو حول العالم آمالا كبيرة على مشروع “غوغل ستاديا” في تغيير منظومة ألعاب الفيديو التقليدية، إلا أنها أصبحت من المشاريع الفاشلة لغوغل .
غوغل بلس
عام 2011 أطلقت شركة غوغل مشروع غوغل بلس (Google+) وكان مشابها من حيث بنيته والكتلة المستهدفة منصتي “فيس بوك” و”إكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من وقوف العملاق غوغل وراء المشروع إلا أنّه أغلق عام 2019 بسبب عدم تحقيق النجاح المرجو والانتشار الكبير.
غوغل هانغ آوتس
تم إطلاق تطبيق “غوغل هانغ آوتس” عام 2011 كتطبيق للرسائل في ظل منافسة شديدة مع تطبيقات المراسلة الأخرى حينها، ومع مرور الوقت تراجعت شعبيته أمام منافسيه حيث قررت الشركة إنهاء تشغيل التطبيق في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
غوغل بلاي موسيقى
كان تطبيق “Google Play Music” من أوائل تطبيقات استماع الموسيقى على الهواتف العاملة بنظام أندرويد إلا أنه أغلق عام 2020.
واستعاضت الشركة بدلا من غوغل بلاي موسيقى بتطبيق “يوتيوب موسيقى”.
(الأناضول)
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