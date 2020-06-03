أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“أمن الدولة” تعقد جلسة بقضية الدخان وتستمع لـ5 شهود

منذ 3 ساعات
محكمة أمن الدولة
مبنى محكمة امن الدولة -ارشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – عقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة للنظر بقضية “الدخان”، واستمعت إلى 5 شهود إثبات نيابة عامة، مع اتخاذ اجراءات السَّلامة العامة كافة.
وتشكلت هيئة المحكمة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المحكمة العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.
وقرر رئيس المحكمة رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.
بترا

مقالات ذات صلة

بحث سبل التعاون في قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في الأردن

منذ 18 دقيقة

تجمع مهني ينتقد استقالة أعضاء مجلس النقابة

منذ 35 دقيقة

هيئة الاعتماد تخفض الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات الجامعية

منذ 45 دقيقة

تفاصل خروج المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock