الطفيلة: تعليق الدوام في المدارس الخاصة وتأخيره في الجامعة ليوم غد

فيصل قطامين

الطفيلة – قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة في المحافظة ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة. كما قرر مدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين تعليق دوام طلبة المدارس الخاصة ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة.

وفي السياق، قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتو رمحمد خير الحوراني تأخير الدوام الرسمي ليوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة صباحا ، بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والموظفين والعاملين ، باستثناء ممن تقتضي طبيعة أعمالهم الدوام .