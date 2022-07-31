أطلقت الحكومة، اليوم الأحد، خطة تحديث القطاع العام ضمن 3 محاور أساسية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الخطة تبدأ أعمالها هذا العام وتستمر إلى العام 2025 لنصل إلى قطاع عام ممكن يحقق التنمية للأردن والرفاه للمواطنين.

وأضاف الخصاونة، أن اللجنة عملت على تقييم 97 دائرة حكومية لا تشمل الجيش والأجهزة الأمنية والبلديات، حيث أنها وضعت برنامج تدريبي واقترحت الكثير من الإجراءات وبعض الإصلاحات الهيكيلة، وتشمل دمج بعض المؤسسات.

وأكد أن الدمج بين وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 دون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم.

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النص الكامل لخطة تحديث القطاع العام