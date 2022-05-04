لبشرة نضرة في سن الـ50.. كاثرين زيتا جونز تقودك نحو السر

من أجل المحافظة على شبابها، تستخدم نجمة هوليوود كاثرين زيتا جونز البالغة من العمر 52 سنة زيت الأركان، ما يجعل مظهرها مفعما بالحيوية والشباب.

وقالت النجمة في مقابلة سابقة: “لاحظت أن بشرتي أصبحت جافة عندما سافرت إلى نيويورك، ولذلك أقوم بإشباع بشرتي بزيت الأركان من أجل ترطيبها”.

زيت عربي سرّ نضارة بشرة زيتا جونز وتشارليز ثيرون

وتابعت: “يجب عدم شرب المشروبات الغازية الخاصة بالحمية”.. موضحة: “أعتقد أن السعادة هي أفضل منشط للحفاظ على شبابنا”.

ويقول الخبراء إن زيت الأركان يحتوي على ضعف كمية “فيتامين إي” الموجودة في زيت الزيتون وبأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة، ما يجعله مناسبا للحفاظ على الشباب.