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ثروت إيلون ماسك تزيد 34 مليارا في أسبوع

منذ ساعتين
SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk (R) gestures as he arrives on the red carpet for the Axel Springer Awards ceremony, in Berlin, on December 1, 2020. (Photo by HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP)

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واشنطن- فيما تنتظر نسبة كبيرة من الأميركيين شيك دعم حكومي، زادت ثروة أغنى رجل في العالم 34 مليار دولار في أسبوع واحد فقط.

وارتفاع ثروة إيلون ماسك وحلوله في المرتبة الأولى عالميا، كان بفضل الزيادة التي حصلت في أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، بنسبة 20 في المئة، لتقفز ثروة الرجل إلى 189.7 مليار دولار.

وفي اللحطة التي أعلنت فيها شركة تسلا ارتفاع قيمة الأسهم، تفوه ماسك بست كلمات قائلا: “يا للغرابة”، قبل أن يتابع قائلا “حسنا.. هيا للعمل”.

وبهذه الزيادة التي حدثت فيما تمر أميركا بواحداة من أسوأ أيامها في تاريخها السياسي، احتل ماسك المرتبة الأولى عالميا من حيث الثراء، متفوقا على مالك شركة أمازون جيف بيزوس بأربعة مليارات دولار.

يشار إلى أن إيلون ماسك مؤسس شريك لشركة تسلا ومديرها التنفيذي.

والجمعة، ارتفعت قيمة سهم شركة تسلا إلى أكثر من 880 دولارا، فيما كانت قبل نحو عامين في حدود 38 دولارا فقط.-(الحرة)

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