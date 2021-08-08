عمان– قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، اليوم الأحد، إن نتائج فحص عينات التمور الأردنية في استراليا تظهر خلال 5-10 أيام.

وأوضح حداد، لـ”المملكة”، أن التمور الأردنية سحبت من الأسواق الأسترالية احترازيا.

وزير الزراعة خالد الحنيفات أعلن، الجمعة، أن الوزارة تتابع حادثة منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية إلى أراضيها، بدعوى رصد إصابات بمرض الكبد الوبائي مصدرها تمور أردنية ملوثة.

وأضاف الحنيفات، السبت لـ”المملكة”، أن الحديث عن إصابة ثلاثة أشخاص في أستراليا بالتهاب الكبد الوبائي (هيبتايتس) بسبب تناولهم تمورا أردنية، افتراض غير منطقي.

وستتواصل الوزارة مع السفارة الأردنية في أستراليا للتحقق من التقرير وآليته، وفق الحنيفات.

وقالت جمعية التمور الأردنية، السبت، إنه “لم يردها رسميا أي ملاحظات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام محلية وأجنبية، عن احتمال تلوث تمور أردنية بفيروس الكبد الوبائي (أ) في السوق الأسترالية، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بعد تناولها وفقا لما نشرته وسائل إعلام أسترالية.وأفاد حداد، بأن التمور الأردنية تخضع لـ3 فحوص قبل تصديرها، مشيرا إلى أن التمور الأردنية اجتازت الفحوص قبل تصديرها إلى أستراليا.

“الأردن ينتج 25 ألف طن (من التمور) ويصدر نصفها إلى أكثر من 15 دولة في العالم (…) ولم ترد أي ملاحظة من أي دولة أو حتى من السوق المحلي الذي يستهلك نصف الإنتاج (…) سوى ملاحظة واحدة من بريطانية قبل 3 شهور ولم يتم إثباتها بعد”، وفق حداد.