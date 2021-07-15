الميزان

منذ ساعتين

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لديك قوة في كل ما تقوم به، فالثقة ستعود إليك بعد غياب فترة، وكلامك الذي يحبه الجميع سيعود كي تسير به ما تحتاجه، لديك طلة مميزة لهذا اليوم تجعلك ذو شعبية كبيرة وجذاب للجنس الآخر، فاستغل اليوم كي تفعل ما يحلو لك، وبالأخص لمن كان من مواليد 23 إلى 30 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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